قوات مصرية إماراتية أمريكية تختتم تدريبا مشتركا بالبحر الأحمر

اختُتمت فعاليات التدريب المشترك (تحية النسر - استجابة النسر 2019)، بمشاركة قوات إماراتية ومصرية وأمريكية، بجانب السعودية التي تشارك بصفة مراقب.

وشارك في التدريب وحدات متنوعة من كل من البحرية المصرية والأمريكية والإماراتية؛ حيث استمر عدة أيام في نطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر.

وقال المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي، إن تدريب "استجابة النسر 2019"، شمل عددا من الأنشطة بدأت بتنظيم معرضٍ لأسلحة القوات المشتركة والمعدات الطبية لأطقم القوات الخاصة.

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ولفت إلى أنه تم تنفيذ بيان عملي على اقتحام السفن المشتبه بها، والتي لم تمتثل للتعليمات الصادرة لها، كما تم التدريب على تبادل النداءات بين السفن، وعقد محاضرات نظرية وعملية لتوضيح دور أطقم الإسعافات الأولية والتكتيكية القتالية أثناء العمليات.

ونفذت عناصر القوات الخاصة البحرية تدريبات مشتركة، تضمنت حق الزيارة والتفتيش باستخدام الزوارق السريعة، وأنسب أساليب التفتيش وأماكن التهريب على أسطح وحوائط السفن مع تبادل الخبرات في أساليب القتال المتلاحم والدفاع عن النفس والتعامل مع الأشخاص المسلحة.

وجرى تنظيم العديد من المحاضرات عن أنواع الأسلحة التي تستخدمها العناصر الإرهابية وطرق تهريبها عبر البحر ونفذت أطقم الضفادع البشرية وخفر السواحل تدريبا مشتركا للغطس ومواجهة الألغام البحرية بالتعاون مع صائدة الألغام "الفاروق".

تأتي التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية وجيوش الدول الشقيقة والصديقة، وبما يسهم في صقل المهارات وتبادل الخبرات والتعرف على أحدث النظم، وأساليب القتال ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري.