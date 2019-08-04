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حرس الحدود يحبط تهريب طن وربع من الحشيش في المناطق الجنوبية

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الان تتابع حرس الحدود يحبط تهريب طن وربع من الحشيش في المناطق الجنوبية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت، بتوفيق الله، خلال شهر ذو القعدة من عام ١٤٤٠هـ، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (1276) ألف ومئتان وستة وسبعون كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر.

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وأوضح المتحدث أنه تم القبض على المتورطين فيها وعددهم (37) سبعة وثلاثون شخصاً، بينهم (12) اثنا عشر متهماً من الجنسية الأثيوبية، و (10) عشرة متهمين من الجنسية اليمنية، و(9) تسعة متهمين من الجنسية الصومالية، و (5) خمسة متهمين من الجنسية ، و(1) ومتهم واحد مجهول الهوية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وبيّن المتحدث أنه تمت إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة، التي تم ضبطها بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود يقفون بكل عزيمة واخلاص واقتدار في التصدي لمحاولات التهريب عبر الحدود، على الرغم من تعدد وتنوع الأساليب التي يتبعها المهربون، وسيبقى رجال حرس الحدود، بعون الله وتوفيقه، السد المنيع في وجه كل من يحاول تهريب هذه الآفة التي تستهدف وتستنزف شباب الوطن ومقدراته ومجتمعه، والله ولي التوفيق.

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