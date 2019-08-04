رسميًا.. حظر ارتداء النقاب في هولندا

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية الهولندية، حظر ارتداء النقاب وذلك اعتبارًا من الخميس أول أغسطس الجاري، ويشمل حظر ارتداء كل ما يخفي الوجه بالكامل، في وسائل المواصلات العامة، ومنشآت التعليم والمستشفيات، والمقرات الحكومية العامة.

وقالت في بيان لها إنه يمكن مطالبة النساء المنقبات بالكشف عن وجوههن أو مغادرة المبنى وذلك في نطاق المناطق التي يشمل قانون حظر النقاب، وحال رفضهن ستتدخل الشرطة وقد تفرض عقوبات.

وأوضح البيان أن استثناءات حظر النقاب تشمل الأشخاص الذين يضطرون لإغلاق وجوههم لضرورات العمل، والمرضى الذين يبقون فترة طويلة بالمشفى، ويغطون وجوههم لضرورات صحية، فضلًا عن الملابس التي فيها أقنعة خلال الأنشطة الترفيهية والثقافية.

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وجاء تنفيذ القانون بعد 14 عامًا من النقاش، وأصبح من حق مسؤولي الأمن الآن مطالبة المنتقبات بالكشف عن وجوههن.

يشار إلى أن عضو مجلس بلدية مدينة لاهاي عن حزب “نداء” الإسلامي جميل يلماز، قال إن الحزب سيتكفل بدفع الغرامة المالية، وقدرها 150 يورو، في إطار قانون حظر النقاب الذي يحظر تغطية الوجه بالكامل في الأماكن العامة.

ومع تطبيق القانون في هولندا، أوصت سفارةالمملكة لدى لاهاي، رعاياها الالتزام بتشريع السلطات الهولندية حظر النقاب في الأماكن العامة.

وقالت في حسابها عبر “تويتر”: “تنوه السفارة بأن قانون حظر النقاب أو ما من شأنه تغطيه الوجه سيتم تطبيقه في بداية أغسطس 2019، في المواصلات العامة والمستشفيات والدوائر الحكومية والمدارس في هولندا.. ترجو اتباع التعليمات والقوانين خلال التواجد للسياحة أو الدراسة لتفادي المسائلة القانونية”.