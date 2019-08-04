شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 26 بإطلاق نار في ولاية أوهايو الأمريكية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (أوهايو)

فتح رجل مسلح ببندقية النار في منطقة بوسط مدينة دايتون في ولاية أوهايو الأمريكية اليوم (الأحد) فقتل تسعة أشخاص وأصاب ما لا يقل عن 16 آخرين قبل أن ترديه الشرطة قتيلا وذلك في ثاني حادث إطلاق نار جماعي بالبلاد خلال أقل من 24 ساعة.

وقالت الشرطة إنها تدخلت وقتلت المسلح.

وقال مات كاربر مساعد قائد الشرطة إن الهجوم بدأ الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي في منطقة أوريجون. وأضاف أن الدافع وراء إطلاق النار لم يتضح تواً وأن المحققين يعتقدون أن المسلح تصرف من تلقاء نفسه.

ووصل أفراد من الشرطة كانوا يقومون بدورية إلى مكان الحادث بعد بدء إطلاق النار بقليل وبدأوا في مواجهة المسلح الذي لم يكشف على الفور هويته ولا سنه.

Advertisements

وقالت إدارة شرطة دايتون «كان بعض أفرادنا في الجوار عندما بدأ إطلاق النار وتمكنوا من الاستجابة وإنهاء الأمر بسرعة».

ويقدم موظفو مكتب التحقيقات الاتحادي المساعدة في التحقيق.

وذكرت صحيفة دايتون ديلي نيوز أن إطلاق النار وقع في حانة تعرف باسم (نيد بيبرز بار) أو بالقرب منها بمنطقة أوريجون.

وأظهرت لقطات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي العديد من سيارات الشرطة والإطفاء متوقفة في المنطقة.

ووقع إطلاق النار في دايتون التي يقطنها نحو 140 ألف شخص وتقع في جنوب غرب أوهايو بعد إطلاق نار جماعي في أحد متاجر وول مارت بمدينة إل باسو في ولاية تكساس أمس (السبت) ما أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة 26 آخرين.