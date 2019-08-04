السفير الايراني في روسيا: سياسة الحظر تعني السير في الظلام

اعتبر السفير الايراني في روسيا مهدي سنائي أن "امن العالم لا يمكن تجزئته"، واصفا سياسة الحظر بانها بمثابة السير في الظلام، مشيراً إلى أن "انتهاك الاتفاقيات والخروج من المعاهدات والحظر والتفرد، كلها من سنخ واحد ونتيجتها المذمومة هي انعدام الامن، سواء في الشرق الاوسط او في ولاية تكساس".
ولفت إلى ان "وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف عرض بلسان بيّن نهج التعددية طريقا وحيدا لحل المشاكل".
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