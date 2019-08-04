السفير الايراني في روسيا: سياسة الحظر تعني السير في الظلام

اعتبر ​السفير الايراني​ في ​روسيا​ ​مهدي سنائي​ أن "امن ​العالم​ لا يمكن تجزئته"، واصفا ​سياسة​ الحظر بانها بمثابة السير في الظلام، مشيراً إلى أن "انتهاك الاتفاقيات والخروج من المعاهدات والحظر والتفرد، كلها من سنخ واحد ونتيجتها المذمومة هي انعدام الامن، سواء في ​الشرق الاوسط​ او في ولاية ​تكساس​".

ولفت إلى ان "وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ عرض بلسان بيّن نهج التعددية طريقا وحيدا لحل المشاكل".