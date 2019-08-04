قلل رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للجيش الإيراني العميد أحمد رضا بوردستان، من احتمال اندلاع أي نزاع في منطقة الخليج، مشيراً إلى أنه "ربما للوهلة الأولى، تشير الأحداث في الخليج الفارسي إلى احتمال أن يكون هناك صراع عسكري، لكن عندما ننظر إلى عمق الأحداث، تقل الاحتمالات إلى حد كبير".
ولفت إلى أنه "ليس لجميع دول الخليج مصلحة في رؤية أزمة أخرى في المنطقة"، مؤكدا أن "القوة العسكرية الإيرانية ستقف أمام من يجرؤ على استخدام أي خيار عسكري ضد البلاد"، مضيفاً "مجرد انفجار ألعاب نارية يمكن أن يسبب كارثة كبيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر قائد عسكري إيراني يستبعد اندلاع أي نزاع في الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.