قائد عسكري إيراني يستبعد اندلاع أي نزاع في الخليج

قلل رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للجيش الإيراني العميد أحمد رضا بوردستان، من احتمال اندلاع أي نزاع في منطقة ​الخليج​، مشيراً إلى أنه "ربما للوهلة الأولى، تشير الأحداث في ​الخليج الفارسي​ إلى احتمال أن يكون هناك صراع عسكري، لكن عندما ننظر إلى عمق الأحداث، تقل الاحتمالات إلى حد كبير".

ولفت إلى أنه "ليس لجميع ​دول الخليج​ مصلحة في رؤية أزمة أخرى في المنطقة"، مؤكدا أن "القوة العسكرية الإيرانية ستقف أمام من يجرؤ على استخدام أي خيار عسكري ضد البلاد"، مضيفاً "مجرد ​انفجار​ ألعاب نارية يمكن أن يسبب كارثة كبيرة".