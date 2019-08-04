مستشار الرئيس الإيراني: هناك رسائل إيجابية من السعودية وتقدم في العلاقات مع الإمارات

أشار مستشار الرئيس الإيراني أكبر تركان إلى أن "هنا تبادل رسائل إيجابية من السعودية بشأن علاقاتها مع إيران، اضافة إلى أن هناك تقدما تقدم في العلاقات مع الإمارات".
ولفت تركان الى أن "بلاده أحرزت تقدما وتبادلت رسائل إيجابية بشأن علاقاتها مع السعودية والإمارات، وذلك تزامنا مع التوترات الأخيرة بين هذه البلدان على خلفية هجمات طالت سفنا بمنطقة الخليج".
وأكد أن "هناك رسائل إيجابية وصلتنا من السعودية وكبار المسؤولين الإيرانيين ردوا عليها بشكل إيجابي"، موضحا أن "أولى الرسائل الإيجابية تجلت بالتعامل مع حجاجنا، وهناك خطوات سعودية إيجابية أخرى".
وأشار تركان إلى ما وصفه بـ"إمكانية أن تقوم السعودية بالتعاون مع باقي دول الخليج الفارسي في تعزيز أمن المنطقة"، لافتاً الى "أننا أحرزنا مؤخرا تقدما جيدا في علاقتنا مع الإمارات".
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