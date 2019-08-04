البعريني: كيف لمن يطالب بالحقيقة في حادثة قبرشمون أن يرتكب هو جريمة بحق الوطن؟

أعرب عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​وليد البعريني​ عن إستغرابه لـ"محاولة البعض تسجيل نقاط على رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ تحت عناوين واهية"، معتبراً أن "انعقاد مجلس الوزراء مهم، لكن الأهم الا يكون انعقاده لغماً لتفجير ​الحكومة​ من الداخل، وهذا ما يحرص الحريري على معالجته".

وتوقف البعريني في تصريح، عند ​الأخبار​ عن التصنيفات الاقتصادية والمالية المرتقبة من الخارج، وعند صرخة المواطنين المعيشية في الداخل، متسائلاً: "كيف لمن يطالب بالحقيقة في حادثة ​قبرشمون​ أن يرتكب هو جريمة بحق الوطن؟"، محذرا من أن "​لبنان​ ما عاد يحتمل خضات ومهاترات وخلافات سياسية ومزايدات طائفية،" مجدداً المناشدة للجميع بالتحلي بالمسؤولية لإنقاذ الوطن.