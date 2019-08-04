البعريني: كيف لمن يطالب بالحقيقة في حادثة قبرشمون أن يرتكب هو جريمة بحق الوطن؟

أعرب عضو كتلة المستقبل النائب وليد البعريني عن إستغرابه لـ"محاولة البعض تسجيل نقاط على رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تحت عناوين واهية"، معتبراً أن "انعقاد مجلس الوزراء مهم، لكن الأهم الا يكون انعقاده لغماً لتفجير الحكومة من الداخل، وهذا ما يحرص الحريري على معالجته".
وتوقف البعريني في تصريح، عند الأخبار عن التصنيفات الاقتصادية والمالية المرتقبة من الخارج، وعند صرخة المواطنين المعيشية في الداخل، متسائلاً: "كيف لمن يطالب بالحقيقة في حادثة قبرشمون أن يرتكب هو جريمة بحق الوطن؟"، محذرا من أن "لبنان ما عاد يحتمل خضات ومهاترات وخلافات سياسية ومزايدات طائفية،" مجدداً المناشدة للجميع بالتحلي بالمسؤولية لإنقاذ الوطن.
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