فصائل منظمة التحرير في صور: نرفض دفن جثة بلال العرقوب في مقبرة الشهداء

أعلنت فصائل "​منظمة التحرير الفلسطينية​" و​اللجان الشعبية​ في منطقة صور "أننا نهنىء ابناء شعبنا الفلسطيني البطل وجميع اهلنا في ​مخيم عين الحلوة​ بمقتل المجرم الإرهابي بلال ​العرقوب​، الذي طغى في اجرامه ضد الابرياء من ابناء شعبنا المناضل".

وفي بيان لها، أشارت الفصائل الى "اننا في منطقة صور وبعد أن تبلغنا نية أهل القتيل المجرم بدفنه في ​مخيم الرشيدية​، يهمنا ان نوضح أن "هناك رفض شعبي وفصائلي لدفن هذا المجرم في مقبرة الشهداء في مخيم الرشيدية، ولا تراجع عن هذا الرفض تحت اي ظرف من الظروف"، وأنه تم تبليغ ​قيادة الجيش اللبناني​ في منطقة صور رفض ادخال جثة القتيل الى اي مخيم من مخيمات صور".

وأشارت الى أن "عائلة العرقوب غادرت مخيم الرشيدية في العام ١٩٧٣ إبان اول عدوان اسرائيلي على المخيم، ولا يحق له الدفن في مقابر المخيم. احتراما لحرمة شهدائنا وابناء شعبنا، لا يصح ان يدفن هذا القاتل المجرم الى جانب خيرة ابناء شعبنا البطل الذين ضحوا بأرواحهم للدفاع عن هذا الشعب العظيم".