الرئيس عون يرعى احتفال الذكرى 124 لانطلاق خط قطار بيروت الشام

رعى ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ ممثلا بالنائب ​ميشال ضاهر​، الذكرى 24 بعد المئة لانطلاق خط قطار ​بيروت​ - ​الشام​، بالتعاون مع ​مصلحة سكك الحديد​ والنقل المشترك و​بلدية رياق​ ​حوش حالا​، وجمعية "Train Train"، وبالاشتراك مع ​نادي روتاري​ شتوره - بقاع غايت، وذلك في محطة قطار رياق، في حضور النائب ​قيصر المعلوف​ ممثلا رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، النائب ​عاصم عراجي​ ممثلا رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، النائب السابق ​ايلي ماروني​، رئيس مصلحة سكك الحديد المهندس ​زياد نصر​، رئيس بلدية رياق-حوش حالا الدكتور جان معكرون ونائبه كرم شمعون واعضاء المجلس البلدي، رئيس نادي روتاري شتوره - بقاع غايت مارون شابين، رئيس جمعية "تران تران" كارلوس نفاع ورؤساء دوائر حكومية وبلديات وجمعيات واندية وفاعليات اجتماعية وثقافية واقتصادية، وحضر آخر سائق قطار اسعد النمرود، وحشد من أهالي البلدة والجوار.

بعد النشيد الوطني الذي عزفته موسيقى ​قوى الامن الداخلي​ بقيادة الملازم اول كبريال لطفي، عرض وثائقي عن سكك الحديد و​القطار​ في ​لبنان​ ورياق.