عيد الأضحى.. الأزبال تتضاعف 4 مرات بالبيضاء وتصل إلى 15 طن!

على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، يستعد مجلس المدينة الدار البيضاء لوضع الترتيبات الأساسية لمواجهة الأزبال، التي تتضاعف خلال العيد، بشكل كبير، وتنتشر في الأزقة، والشوارع الكبرى للمدينة.

محمد حدادي، المكلف بقطاع النظافة، في مجلس المدينة، قال خلال حديثه مع “اليوم24″، اليوم الأحد، إن الجماعة تستعد لعقد اجتماعات على أعلى مستوى، من أجل وضع التدابير الاستثنائية لجمع النفايات، على رأسها الحملات التحسيسية، إضافة إلى الموارد البشرية اللازمة والآليات المخصصة لذلك.

وأوضح محمد حدادي، أن حجم الأزبال في المدينة يتضاعف 4 مرات خلال أيام عيد الأضحى، لينتقل العدد من 3500 طن إلى 15 ألف طن من النفايات، مشيرا إلى أن هذا الرقم كبير جدا يحتاج إلى خطة محكمة لجمع كل هذه النفايات.

من جانب آخر، سيقوم عمال النظافة لشركات المكلفة بقطاع النظافة في المدينة، خلال أيام العيد بعملية تنظيف الأماكن، التي تكدست فيها الأزبال، مع وضع أدوية خاصة لتفادي انتشار الأمراض، أو الروائح الكريهة.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد أعلنت أن عيد الأضحى المبارك سيكون، يوم 12 غشت الجاري.