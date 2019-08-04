لاعبو ريال بيتيس يواجهون “شنيولة” قبل مواجهة الرجاء -صور

نشر سيرجيو كنال لاعب ريال بيتيس الإسباني لكرة القدم، مقاطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، لزميله خواكين وهو يهاجم “شنيولة”، أمس السبت، قبل اللقاء الودي المرتقب للنادي الإسباني أمام الرجاء الرياضي، اليوم الأحد.

وتُظهر مقاطع الفيديو، خواكين في محاولة للتخلص من “شنيولة”، داخل غرفة الفندق الذي يقيم به الفريق الأندلسي، بمدينة الدار البيضاء، بينما دخل كنال موجة من الضحك وهو يوثق لصراع زميله مع “شنيولة”.

يذكر أن مباراة الرجاء وريال بيتيس ستنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء بالمركب الرياضي محمد الخامس، علما أنها ستشهد حفلا تكريما للاعب الفريق محمد أولحاج، الذي قضى عقدين من الزمن رفقة النسور الخضر، تدرج خلالهما بين مختلف فئات النادي، منها 13 موسما بقميص فريق الكبار.

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وتعرف المواجهة أيضا، وهي سابع لقاء إعدادي لزملاء محسن متولي، تقديم لاعبي الفريق، بما فيهم الصفقات الجديدة التي أبرمهما مكتب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.