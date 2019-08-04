- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نشر سيرجيو كنال لاعب ريال بيتيس الإسباني لكرة القدم، مقاطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، لزميله خواكين وهو يهاجم “شنيولة”، أمس السبت، قبل اللقاء الودي المرتقب للنادي الإسباني أمام الرجاء الرياضي، اليوم الأحد.
وتُظهر مقاطع الفيديو، خواكين في محاولة للتخلص من “شنيولة”، داخل غرفة الفندق الذي يقيم به الفريق الأندلسي، بمدينة الدار البيضاء، بينما دخل كنال موجة من الضحك وهو يوثق لصراع زميله مع “شنيولة”.
يذكر أن مباراة الرجاء وريال بيتيس ستنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء بالمركب الرياضي محمد الخامس، علما أنها ستشهد حفلا تكريما للاعب الفريق محمد أولحاج، الذي قضى عقدين من الزمن رفقة النسور الخضر، تدرج خلالهما بين مختلف فئات النادي، منها 13 موسما بقميص فريق الكبار.
وتعرف المواجهة أيضا، وهي سابع لقاء إعدادي لزملاء محسن متولي، تقديم لاعبي الفريق، بما فيهم الصفقات الجديدة التي أبرمهما مكتب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
كانت هذه تفاصيل خبر لاعبو ريال بيتيس يواجهون “شنيولة” قبل مواجهة الرجاء -صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.