زار أكثر من 90 ألف شخص فعاليات “مهرجان الشواء”، في حديقة غوركي المشهورة بوسط موسكو. وخلال ذلك، تناول الزوار أكثر من 12.5 ألف وجبة من اللحوم المشوية.
وجاء في بيان نشر على موقع عمدة موسكو: “حتى الآن، زار “مهرجان الشواء” في حديقة غوركي، أكثر من 90 ألف شخص. وتناولوا خلال ذلك أكثر من 12.5 ألف وجبة قام بتحضيرها أفضل الطهاة من مطاعم موسكو.
وخلال المهرجان، كان بمقدور الضيوف، تذوّق الكباب الكلاسيكي من اللحوم، وكذلك الأسماك والخضروات المشوية، وكذلك الأطباق اللذيذة الأخرى.
وتترافق الفعالية مع برنامج موسيقي يشارك فيه مطربون وفرق غنائية من مختلف مناطق روسيا.
يقام المهرجان أمس السبت، وسيستمر إلى غاية اليوم الأحد، من الساعة 11:00 حتى 22:00.
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو تجمع محبي “الشواء” ..والحصيلة تناول 12 ألف وجبة من اللحم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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