بعد11 سنة.. عبد المولى المومني مجددًا على رأس المجلس الإداري لـ”MGPAP”

بعدما تولى رئاسة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية منذ عام 2009، أُعيدَ انتخاب عبد المولى المومني أمس السبت بمدينة طنجة مجددًا على رأس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لولاية جديدة من سنتين.

وقال بلاغ للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إن إعادة انتخاب عبد المومني تمت خلال أول اجتماع يعقده المجلس الإداري للتعاضدية العامة، بعد تجديد ثلث أعضائه خلال الجمع العام ال71 الذي أقيم بإقليم أزيلال أواخر يونيو الماضي تحت شعار “قرن من الوفاء للتعاضد : إنجازات وطموحات مستقبلية”.

وأضاف البلاغ أنه بالنظر إلى “الظرفية الحالية التي تشهد فيها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية قفزة نوعية على مختلف المستويات، واعتبارا لما تم تحقيقه من مكاسب”، تم تجديد الثقة في السيد عبد المومني، الذي تولى رئاسة التعاضية لأول مرة عام 2009، للاستمرار في قيادة السفينة بمعية فريقه لمواصلة إنجاز مختلف الأوراش التي تم فتحها في الآونة الأخيرة تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.

كما تم بالمناسبة ذاتها انتخاب أعضاء مكتب المجلس الإداري، ومواصلة هيكلة الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة، وتدارس مشروع المخطط الاستراتيجي للتعاضدية لسنتي 2020-2021 وبرنامج عملها لنفس الفترة والمصادقة على جملة من التقارير الموضوعاتية منها التقرير السنوي وتقرير عن إنجازات التعاضدية العامة ما بين سنوات 2008 و2018.