الرجوي ترد على شائعات طلاقها

انزعجت الفنانة المغربية نجاة الرجوي، من شائعات طلاقها وهي حامل، والتي انتشرت بعد حذفها لمعظم صور زوجها، من حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.
واعتبرت الرجوي أن مروجي إشاعة طلاقها، يملكون خيالا واسعا، نافية كل ما راج عنها بعد حذف صور زوجها .
وقالت الرجوي في منشورها على “أنستغرام”: “عجبني خيالكم الواسع استغلوا هذا الذكاء والقدرة الكبيرة على اختراع الحكايات في السينما وكتبوا سيناريوهات الأفلام تربحو فلوس وتشغل راسكم وعطيو تيساع للناس”.
ولم توضح الرجوي، سبب حذف صور زوجها من حسابها، علما أن صورا قليلة لا تزال منشورة رغم أنه يظهر فيها.
يذكر أن الرجوي تزوجت قبل مدة ليست بالطويلة بنبيل شقيق الفنانة زينب عبيد، وهي حامل منه حاليا، علما أنها ذاقت طعم الأمومة في تجربة زواجها الأول.
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