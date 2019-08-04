بسبب تأخير انطلاق البطولة.. طاليب يؤجل معسكر الجيش بالمحمدية

عمد عبد الرحيم طاليب مدرب فريق الجيش الملكي لكرة القدم، إلى تأجيل معسكر فريقه بمدينة المحمدية، الذي كان مقررا خوضه بداية الأسبوع القادم.

ويعود سبب تأجيل طاليب الدخول في معسكر المحمدية إلى تأخير انطلاق منافسات البطولة الاحترافية، إذ كان من المنتظر أن تعطى ضربة بدايتها يوم 17 غشت الجاري، غير أنه تم تأجيلها إلى شتنبر القادم، بسبب احتضان المغرب لدورة الألعاب الإفريقية في الفترة ما بين 19 و31 غشت الحالي.

هذا وسيواصل الفريق العسكري استعداداته بمركز النادي في المعمورة، حيث سيجري مجموعة من اللقاؤات الودية مع أندية تنتمي للقسمين الأول والثاني من البطولة الاحترافية، على أن يدخل أبناء طاليب معسكر مدينة المحمدية في وقت لاحق.