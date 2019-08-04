يتضمن تكريم أولحاج.. الرجاء يعلن برنامج مباراته أمام ريال بيتيس

حدد فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، البرنامج الذي ستعرفه مباراة الفريق الودية، اليوم الأحد، أمام ريال بيتيس الإسباني، بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.
ويتضمن برنامج اللقاء الودي، حفلا تكريميا للاعب الفريق الأخضر محمد أولحاج بداية من الساعة السابعة مساء، إذ ستكون مباراة بيتيس آخر ظهور لسيمو مع النسور الخضر، بعد مسيرة داخل النادي دامت 20 سنة بمختلف فئاته، منها 13 موسما بالفريق الأول.
ويسبق حفل تكريم أولحاج بنصف ساعة، تقديم لاعبي الفريق بأكمله، والصفقات الجديدة التي تعاقد معها الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على أن تعطى ضربة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.
ودعا الفريق الأخضر جماهير النادي إلى الحضور باكرا للمركب الرياضي محمد الخامس، من أجل تكريم يليق باللاعب محمد أولحاج.
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