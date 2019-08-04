تمديد اعتقال المشتبهين بتنفيذ مخالفات جنسية بحق قاصر شمالي البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت محكمة الصلح في الناصرة فترة اعتقال المشتبهتين (38 و40 عاما والدتهما وعمتها) في شبهات القيام بأعمال مشينة وتحرّش ومخالفات جنسية بفتاة قاصر (12 عاما) تمّ إنقاذها بتاريخ 25.07.2019 من داخل كوخ استجمامي (تسيمر) في الشمال لغاية 05.08.2019، وثلاثة مشتبهين آخرين تمّ تمديد فترة اعتقالهم لغاية تاريخ 06.08.2019.

ومن المزمع أن تنظر المحكمة يوم غد في طلب تمديد اعتقال الموقوفين (19 و21 عاما) على ذمة التحقيقات الجارية.

وجاء قرار المحكمة على خلفية التحقيقات التي تجريها الشرطة بأبواب مغلقة في قضية شبهات القيام بأفعال مشينة وتحرّش ومخالفات جنسية بالقاصر.