القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت محكمة الصلح في الناصرة فترة اعتقال المشتبهتين (38 و40 عاما والدتهما وعمتها) في شبهات القيام بأعمال مشينة وتحرّش ومخالفات جنسية بفتاة قاصر (12 عاما) تمّ إنقاذها بتاريخ 25.07.2019 من داخل كوخ استجمامي (تسيمر) في الشمال لغاية 05.08.2019، وثلاثة مشتبهين آخرين تمّ تمديد فترة اعتقالهم لغاية تاريخ 06.08.2019.
ومن المزمع أن تنظر المحكمة يوم غد في طلب تمديد اعتقال الموقوفين (19 و21 عاما) على ذمة التحقيقات الجارية.
وجاء قرار المحكمة على خلفية التحقيقات التي تجريها الشرطة بأبواب مغلقة في قضية شبهات القيام بأفعال مشينة وتحرّش ومخالفات جنسية بالقاصر.
كانت هذه تفاصيل خبر تمديد اعتقال المشتبهين بتنفيذ مخالفات جنسية بحق قاصر شمالي البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.