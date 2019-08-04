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ميلان يتعاقد مع لاعب جزائري

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعاقد فريق آيه سي ميلان الإيطالي، اليوم الأحد، وبشكل رسمي مع اللاعب الجزائري إسماعيل بن ناصر، قادما من صفوف إمبولي.

وقال الموقع الرسمي للروسونيري، إن بن ناصر وقع مع ميلان على عقد مدته 5 أعوام وينتهي في صيف 2024.

وأشارت تقارير إلى أن بن ناصر انتقل إلى ميلان مقابل 15 مليون يورو، بالإضافة إلى مليون يورو كمتغيرات.

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وسيحصل بن ناصر على راتب سنوي يبلغ 1.5 مليون يورو في الموسم الواحد.

يذكر أن إسماعيل بن ناصر، حصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة أمم أفريقيا، التي أقيمت مؤخرًا في مصر، ونال لقبها منتخب الجزائر على حساب السنغال.

وكان بن ناصر ينتمي لأكاديمية آرسنال الإنجليزي قبل انتقاله إلى إمبولي في 2017، وخاض 37 مباراة في الدوري الايطالي الموسم الماضي وصنع ثلاثة أهداف.

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