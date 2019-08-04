حميدتي يتعهد بالقصاص للشهداء ويؤكد تجاوز "أعباء الماضي"

أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أن التفاوض مع قوى الحرية والتغيير كان يحكمه صالح البلاد وشعبها، متعهداً بالقصاص للشهداء.

ووقع المجلس العسكري الانتقالي بالسودان وقوى الحرية والتغيير، الأحد، بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية التي تم التوافق عليها بشكل كامل بوساطة إثيوبية وأفريقية.

ومثل حميدتي المجلس العسكري في التوقيع على الوثيقة التاريخية، فيما مثل أحمد الربيع قوى الحرية والتغيير .





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وعقب التوقيع على الوثيقة في الخرطوم، قال حميدتي: "خرجنا من المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير متفقين ونعمل فريقا واحدا بهذا التوقيع اليوم".

وأشار إلى أنه تم طي صفحة طويلة من التناحر، حيث تجاوز الطرفان كل أعباء الماضي، متقدماً بالشكر للوساطة الأفريقية والإثيوبية وما بذلوه من جهد لتحقيق هذا الإنجاز.

وذكر نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي: "لن يهدأ لنا بال حتى يتم القصاص لدماء شهدائنا".

ويأتي الاتفاق على الإعلان الدستوري في بنوده ونصوصه الأساسية؛ استكمالا للاتفاق السياسي الذي وقع عليه يوم 17 يوليو/تموز الماضي.





وكان الاتفاق السياسي الذي توصل إليه المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في يوليو/تموز الماضي قد نص على أن تشكل الحكومة.