شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الخرطوم)وقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى الحرية والتغييرفي الخرطوم, اليوم وثيقة الإعلان الدستوري، توطئة للدخول في المرحلة الانتقالية، بحضور الوسيطين الإفريقي والإثيوبي.
ووقع عن المجلس العسكري نائب الرئيس الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي وعن قوى الحرية والتغيير أحمد ربيع.
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