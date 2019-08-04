الصحة العالمية: انطلاق حملة تطعيم ضد الكوليرا في 3 محافظات يمنية

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن "انطلاق حملة تطعيم ضد وباء الكوليرا في 3 محافظات باليمن"، مشيرةً إلى أن "الحملة تأتي في إطار الجولة الثانية من التطعيم ضد وباء الكوليرا، وتستهدف محافظات عدن والضالع وتعز".
ولفتت إلى أن "الحملة تم تدشينها بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، مشيرةً إلى "اننا ما زلنا على قدم وساق في كفاحنا ضد مرض الكوليرا في اليمن".
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