الداخلية العراقية: القبض على ثمانية من أصل 15 هاربا من سجن في بغداد

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن، القبض على ثمانية من بين 15 موقوفا تمكنوا امس الفرار من سجن مركز شرطة القناة" في سرق15 العاصمة بغداد.
وأصدر وزير الداخلية ياسين الياسري أمراً بإقالة ثلاثة مسؤولين، هم قائد شرطة بغداد ومدير شرطة الرصافة ومدير قسم باب الشيخ، بعد هروب الموقوفين مساء امس السبت.
كما قرر حجزهم في مقر الوزارة، بالاضافة الى حجز ضباط مركز شرطة القناة وجميع عناصر الشرطة الذين كانوا مكلفين بالواجب اثناء الحادث.
وشهدت بغداد، فور هرب هؤلاء، إجراءات أمنية مشددة وإغلاق شبه كامل لمداخلها وعمليات تدقيق بحثا عن الهاربين.
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