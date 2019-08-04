الرئاسة الفلسطينية: العلاقات السعودية الفلسطينية عميقة وراسخة

علقت الرئاسة الفلسطينية على تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية يتحدث عن وجود توتر في العلاقات بين السلطة الفلسطينية والمملكة السعودية، معربةً عن "استيائها الشديد" لما جاء في ذلك التقرير الإعلامي"، مشددة على أن "هذه الإشاعات مغرضة وجزء من محاولات التشويش على العلاقات التاريخية والعميقة بين فلسطين والسعودية، وخاصة العلاقة المميزة التي تربط الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأخيه ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز".
وأشادت بـ"مواقف السعودية الراسخة والمستمرة في دعم الشعب الفلسطيني، وخاصة موقف السعودية التاريخي الداعي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، علاوة على الدعم المالي المتواصل من قبل الرياض"، مبديةً عن "تقدير عباس للملك السعودي وولي العهد محمد بن سلمان لمواقفهما الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وآخرها المكرمة الملكية بخصوص الحجاج الفلسطينيين".
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