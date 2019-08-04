المتحدث باسم الحكومة الكویتیة: لا توصية وزارية بحل البرلمان

أكد المتحدث باسم ​الحكومة​ الكویتیة، طارق المزرم انه "لا صحة لما يتردد حول وجود توصية وزارية بحل البرلمان"، مشيراً إلى ان "العلاقة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة قائمة على التعاون مع فصل السلطات".

وأوضح أن "الحديث حول ذلك الأمر عار عن ​الصحة​ وأي من اللجان الوزاریة في ​مجلس الوزراء​ لم تعد تقریرا في ھذا السیاق"، لافتاً إلى أن "الحكومة تعكف خلال العطلة البرلمانیة على إعداد برنامجھا التشریعي لدور الانعقاد القادم".