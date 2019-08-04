لاريجاني: الحظر على ظريف دليل على الكذب والخداع الأميركي

شدّد رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، على أنّ "فرض الحظر من قبل الأميركيين على وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف في الوقت الّذين يدعون للتفاوض مع إيران، هو دليل على الكذب والخداع الأميركي".
ولفت خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس مجلس "مشرانو جركة" (الشيوخ) الأفغاني فضل هادي مسلم يار في طهران، إلى أنّ "الدولة الجارة والشقيقة والصديقة لنا أفغانستان قد تخطّت أعوامًا صعبة جدًّا، وقف فيها الشعب الإيراني إلى جانب الشعب الأفغاني ودعم استقلاله وأمنه وسيادته الوطنيّة".
وأكّد أنّ "إيران تدعم أيّ تحرّك في أفغانستان حول محور الحكومة الأفغانية".
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