لاريجاني: الحظر على ظريف دليل على الكذب والخداع الأميركي

شدّد رئيس مجلس الشورى ال​إيران​ي ​علي لاريجاني​، على أنّ "فرض الحظر من قبل الأميركيين على وزير الخارجية الإيرانية ​محمد جواد ظريف​ في الوقت الّذين يدعون للتفاوض مع إيران، هو دليل على الكذب والخداع الأميركي".

ولفت خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس مجلس "مشرانو جركة" (الشيوخ) الأفغاني فضل هادي مسلم يار في ​طهران​، إلى أنّ "الدولة الجارة والشقيقة والصديقة لنا ​أفغانستان​ قد تخطّت أعوامًا صعبة جدًّا، وقف فيها الشعب الإيراني إلى جانب الشعب الأفغاني ودعم استقلاله وأمنه وسيادته الوطنيّة".

وأكّد أنّ "إيران تدعم أيّ تحرّك في أفغانستان حول محور ​الحكومة الأفغانية​".