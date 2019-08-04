أمير الكويت بعث ببرقية تعزية إلى ترامب بضحايا حادث إطلاق النار في تكساس

أعرب أمير ​الكويت​ الشيخ ​صباح الأحمد الجابر الصباح​، ببرقية تعزية بعثها إلى الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، عن "خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث ​إطلاق النار​ في أحد المراكز التجارية في ولاية ​تكساس​، الّذي أدّى إلى سقوط عدد من الضحايا والمصابين".

وأكّد "استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإجرامي الّذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين، والّذي يتنافى مع الشرائع والقيم الإنسانيّة كافّة".

بدوره، بعث ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ببرقية تعزية إلى ترامب، ضمّنها تعازيه ومواساته بضحايا حادث إطلاق النار.

كما بعث رئيس ​مجلس الوزراء الكويتي​ الشيخ ​جابر المبارك الصباح​، ببرقية تعزية مماثلة.