الخزانة الأميركية: العقوبات الجديدة ضد روسيا لا تشمل شركاتها الحكومية

ذكرت ​وزارة الخزانة الأميركية​ أن "الحزمة ​الجديدة​ من العقوبات التي فرضتها ​واشنطن​ ضد ​موسكو​ على خلفية قضية سكريبال، لا تشمل الشركات الحكومية الروسية"، موضحةً أن "العقوبات لا تستهدف إلا الوزارات والهيئات الحكومية و"الصندوق السيادي"، و​البنك المركزي​، وصندوق الرفاه الوطني الروسي".

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