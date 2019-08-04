النشرة: إصابة 6 أشخاص نتيجة حادث سير على طريق الميذنة- كفررمان

أفاد مراسل "النشرة" في ​النبطية​ بأنّ "​حادث سير​ وقع على طريق الميذنة- ​كفررمان​ بين سيارة من نوع "مارسيدس" وأُخرى من نوع "رينو رابيد"، ما أدّى إلى اصطدام الأولى بشجرة إلى جانب الطريق".

وأوضح أنّ "الحادث تسبّب بجرح ستة أشخاص، عملت عناصر من ​الصليب الأحمر اللبناني​ على نقلهم إلى مستشفيات النبطية، فيما تولّت ​القوى الأمنية​ فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".