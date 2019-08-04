أفاد مراسل "النشرة" في النبطية بأنّ "حادث سير وقع على طريق الميذنة- كفررمان بين سيارة من نوع "مارسيدس" وأُخرى من نوع "رينو رابيد"، ما أدّى إلى اصطدام الأولى بشجرة إلى جانب الطريق".
وأوضح أنّ "الحادث تسبّب بجرح ستة أشخاص، عملت عناصر من الصليب الأحمر اللبناني على نقلهم إلى مستشفيات النبطية، فيما تولّت القوى الأمنية فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: إصابة 6 أشخاص نتيجة حادث سير على طريق الميذنة- كفررمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.