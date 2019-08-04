ميقاتي: ندين اطلاق النار في ولايتي اوهايو وتكساس

دان رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​نجيب ميقاتي​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي "اطلاق النار في ولايتي اوهايو و​تكساس​ في ​الولايات المتحدة الاميركية​، ونعبر عن تعاطفنا مع ذوي الضحايا، ونجدد قناعتنا بان ​العنف​ والقتل مرفوضان جملة وتفصيلا وفق القيم الدينية والانسانية، مهما كانت الاسباب والاعتبارات".

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