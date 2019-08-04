النشرة: إصابة طفل سوري جراء تعرضه لعضة كلب شارد بمخيم مرج الخوخ- مرجعيون

ذكر مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​، أنّ "الطفل السوري "ل. ص. ع" الباغ 10 سنوات، تعرّض لعضّة كلب شارد قرب خيمته في مخيم مرج الخوخ قرب ​إبل السقي​ خراج ​مرجعيون​، ممّا استدعى نقله إلى إحدى مستشفيات ​النبطية​ لتلّقي العلاج".

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