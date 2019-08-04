شدياق: غريب أن يعتقد أي كان أنه أكبر من وطنه وأن مصير الحكومة مرتبط به

لفتت وزيرة ​الدولة​ لشؤون التنمية الإدارية ​مي شدياق​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "غريب أن يعتقد أي كان أنه أكبر من وطنه وأن مصير ​الحكومة​ مرتبط به"، معتبرة أنه "نشوة كاذبة لأداة تعطيل البلد! إحياء الوصاية، التلاعب ب​القضاء​، نسف الطائف،تركيع رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ هو لعب بالنار استشعار فائض القوة لتصفية حسابات و​سياسة​ التطويع لن ينجحا".

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