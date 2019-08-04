النشرة: تشييع الفلسطيني حسين علاء الدين الملقب بـ"الخميني" في عين الحلوة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن تشييع الفلسطيني حسين جمال علاء الدين الذي اغتيل في ​الشارع الفوقاني​ لمخيم ​عين الحلوة​ يوم الجمعة، على يد المطلوب بلال العرقوب الذي قتل فجر اليوم بعملية أمنية نفذتها ​القوى الفلسطينية​ الاسلامية.

وقد انطلق موكب التشييع من مسجد "خالد بن الوليد" في ​الشارع التحتاني​، وتحول الى مسيرة جماهيرية حاشدة جابت شوارع المخيم بدء بالتحتاني، مرورا "بستان ​القدس​"، وصولا الى مقبرة عين الحلوة ​الجديدة​ في ​درب السيم​، بمشاركة حاشدة من ممثلي مختلف القوى الفلسطينية و​اللجان الشعبية​ والاحياء والقواطع وحشد من ابناء المخيم، في وقت وصفه ​الحراك الشعبي​ والشبابي بأنه "شهيد الإجماع والوحدة الفلسطينية"، ودعا الى أوسع مشاركة في التشييع وتحويلها الى مسيرة تحت شعار "صوتنا أعلى من الفتنة" و"مكملين بالتحركات الشعبية".