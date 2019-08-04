النشرة: تشييع الفلسطيني حسين علاء الدين الملقب بـ"الخميني" في عين الحلوة

أفاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، عن تشييع الفلسطيني حسين جمال علاء الدين الذي اغتيل في الشارع الفوقاني لمخيم عين الحلوة يوم الجمعة، على يد المطلوب بلال العرقوب الذي قتل فجر اليوم بعملية أمنية نفذتها القوى الفلسطينية الاسلامية.
وقد انطلق موكب التشييع من مسجد "خالد بن الوليد" في الشارع التحتاني، وتحول الى مسيرة جماهيرية حاشدة جابت شوارع المخيم بدء بالتحتاني، مرورا "بستان القدس"، وصولا الى مقبرة عين الحلوة الجديدة في درب السيم، بمشاركة حاشدة من ممثلي مختلف القوى الفلسطينية واللجان الشعبية والاحياء والقواطع وحشد من ابناء المخيم، في وقت وصفه الحراك الشعبي والشبابي بأنه "شهيد الإجماع والوحدة الفلسطينية"، ودعا الى أوسع مشاركة في التشييع وتحويلها الى مسيرة تحت شعار "صوتنا أعلى من الفتنة" و"مكملين بالتحركات الشعبية".
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