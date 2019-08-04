الدفاع المدني: إصابة امرأة جراء تعرضها للإنزلاق من على صخور شاطئ الروشة

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبنانية، أنّ "عناصر من الدفاع المدني عملوا على نقل مواطنة إلى "مستشفى بيروت الحكومي" أُصيبت اثر تعرّضها للإنزلاق من على صخور شاطئ الروشة - بيروت".
وأوضحت المديرية أنّ "العناصر قد توجّهوا لتنفيذ المهمّة على متن دراجة الإسعاف (Moto ambulance) للتمكّن من تقديم الإسعافات الأوليّة اللازمة، تلافيًا لزحمة السير الّتي تعيق وصول سيارة الإسعاف في الوقت المناسب".
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