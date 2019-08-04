أبرز محطات حركة الاحتجاجات في هونغ كونغ

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باريس: في ما يأتي مراحل حركة لاحتجاجات في هونغ كونغ حيث يدعو ناشطون مؤيدون للديموقراطية الاحد الى مسيرتي احتجاج قبل اضراب عام الاثنين.

وقد اتسع التحرك الناجم عن الاحتجاج على مشروع قانون لتسليم مطلوبين الى الصين، للتنديد بالحكومة المحلية المؤيدة لبكين، والمطالبة باصلاحات.

وفي عام 2014، ادت الإندفاعة المؤيدة للديموقراطية الى حركة واسعة عرفت باسم "ثورة المظلات" التي استمرت اكثر من شهرين دون انتزاع اي تنازل من بكين.

-مخاوف حيال عمليات التسليم-

في شباط/فبراير 2019، قررت السلطات في هونغ كونغ تعديل القانون المتعلق بعمليات تسليم المطلوبين. واحتجت على المشروع المعارضة ورجال القانون الذين يتخوفون من تعزيز سيطرة بكين، فيما تتمتع المستعمرة البريطانية السابقة حتى 2047، بموجب مبدأ "دولة واحدة ونظامان" بنظام قضائي منفصل عن نظام بكين.

ومن اجل مواجهة الضغوط الاقتصادية، قلصت السلطات في اذار/مارس، قائمة دوافع عمليات التسليم.

-اولى التظاهرات-

وفي 28 نيسان/ابريل، خرج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع.

وفي 30 أيار/مايو، حددت السلطات إمكانية تسليم الأشخاص الذين يحكم عليهم بالسجن سبع سنوات على الأقل، وتعهدت بضمانات للمحاكمات.

وفي 4 حزيران/يونيو، احتفل عشرات الآلاف من الصينيين والمقيمين القلقين على حرياتهم، في هونغ كونغ، بالذكرى الثلاثين للقمع الدامي في ساحة تيان انمن في بكين.

-المد البشري-

في 9 حزيران/يونيو، خرج أكثر من مليون شخص، كما ذكر المنظمون، إلى الشوارع طوال سبع ساعات. وهذه أكبر تظاهرة منذ عودة سبعة ملايين شخص الى الصين عام 1997. وأحصت الشرطة التي أوقفت 19 شخصا، 240 الف مشارك.

وفي الثاني عشر من حزيران/يونيو، أرجئ النقاش "الى وقت لاحق"، فيما يعطل المحتجون الحركة في وسط المدينة.

واسفرت اعمال عنف بين الشرطة ومتظاهرين، غير مسبوقة منذ عودة هونغ الى السيادة الصينية، عن 79 جريحا، اثنان منهم في حال الخطر. وتوفي ناشط لدى سقوطه من على السطح.

وفي حركة تضامنية، عمد أكثر من مئة شركة ومتجر الى الاقفال.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى "احترام" حقوق المتظاهرين. وتعتبر المملكة المتحدة أن من "الحيوي" ألا يتعدى مشروع القانون اتفاق الإعادة.

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وفي 13، دانت بكين "بشدة أعمال الشغب" و"دعمت رد فعل" سلطات هونغ كونغ، مستنكرة "تدخل" الاتحاد الأوروبي.

-مليونا محتج-

في 15 حزيران/يونيو، أعلنت رئيسة المجلس التنفيذي المحلي كاري لام تعليق مشروع القانون.

وفي اليوم التالي، تظاهر قرابة مليوني شخص، كما ذكر المنظمون، باللون الأسود للمطالبة باستقالتها.

وفي 17 حزيران/يونيو، افرج عن جوشوا وونغ أحد قادة "ثورة المظلات" الذي سجن في ايار/مايو، واعلن على الفور أنه سينضم إلى حركة الاحتجاج.

-اجتياح البرلمان-

في الأول من تموز/يوليو، الذي يصادف الذكرى السنوية الثانية والعشرين لاعادة هونغ كونغ إلى الصين، دخل المتظاهرون حرم البرلمان المحلي ورفعوا علم العهد الاستعماري البريطاني وقاموا بتخريب المكان. ولم تستعد الشرطة السيطرة على المبنى إلا بعد ساعات.

وتعلن كاري لام في حزيران/يونيو أن مشروع قانون عمليات التسليم "مات" لكنها لم تعلن سحبه.

-الاعتداء على متظاهرين-

وفي 21 تموز/يوليو، بعد تظاهرة جديدة، تعرض المشاركون لهجوم قاس في يوين لونج، في شمال الإقليم، شنه رجال يشتبه في انتمائهم إلى عصابات.

وفي 27 الشهر، اندلعت اعمال عنف بين الشرطة والمتظاهرين، في أعقاب تظاهرة محظورة ضد العصابات.

وفي 28 الشهر، نظمت تظاهرة كبيرة جديدة رغم حظرها من السلطات. واقام متظاهرون متاريس بالقرب من المكتب الصيني للاتصال. واطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع.

-تشدد-

وشددت السلطات المحلية وبكين من لهجتيهما، وقامتا بعشرات الاعتقالات وهددتا برد أقسى.

ولم تتراجع التعبئة: ففي 30 تموز/يوليو يتسبب اتهام 44 متظاهرا في اشتباكات أمام مركز للشرطة. وكان 3 آب/أغسطس، يوما آخر من التظاهرات التي ردت عليها الشرطة بالقنابل المسيلة للدموع.