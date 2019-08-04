- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
مصر.. بدء استخدام "المياة الرمادية" في الغردقة
مصر.. بدء استخدام "المياة الرمادية" في الغردقةسكاي نيوز عربية
-
بوتن يغطس من أجل غواصة سوفيتية
بوتن يغطس من أجل غواصة سوفيتيةسكاي نيوز عربية
-
ابتكار مجسمات مغناطيسية تبشر بثورة طبية
ابتكار مجسمات مغناطيسية تبشر بثورة طبيةسكاي نيوز عربية
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
عنصر أمن إسباني يعتدي على مهاجر إفريقي
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل"، فإن المهاجر الذي تعرض للاعتداء، ينحدر من الكونغو الديمقراطية ويقيم في إسبانيا منذ ستة أعوام.
ونشرت قناة "لاسيكستا" التلفزيونية في إسبانيا، مقطع فيديو يظهر عنصرين من الأمن إلى جانب المهاجر الذي كان يريد البقاء في المحطة بعد إغلاقها، لأنه متشرد وليس له أي مأوى.
وحينما رفض المهاجر أن يغادر، انهال عليه أحد عنصري الأمن بالضرب، ثم قام بسحبه من الخلف، وأرغمه على صعود السلم الكهربائي، وعقب ذلك، جرى الزج به إلى خارج المحطة.
وأثار الفيديو جدلا واسعا، ودعت منظمة "إس أو إس راسيزمو" الحقوقية في العاصمة مدريد، إلى اتخاذ إجراءات قضائية بحق عنصري الأمن.
وأضافت أن رجل الأمن الذي كان واقفا إلى جانب المعتدي، لم يحاول مساعدة المهاجر الإفريقي حينما كان يتلقى الضربات.
في غضون ذلك، أعلنت سلطات العاصمة مدريد وهيئة النقل، فتح تحقيق مفصل لأجل معرفة ما حدث، فضلا عن دراسة إمكانية اتخاذ إجراءات قضائية بحق عنصري الأمن.
كانت هذه تفاصيل خبر رجل أمن يعتدي على مهاجر في أسبانيا.. ويلقى عقابا فوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.