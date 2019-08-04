بعد ساعات من مذبحة تكساس.. 9 قتلى بإطلاق نار في أوهايو

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty عناصر من الشرطة في أوهايو لم تكد الولايات المتحدة تستفيق من حادث دموي في تكساس قتل خلاله 20 شخصا، حتى أعلنت الشرطة عن مقتل 9 أشخاص على الأقل في هجوم بسلاح ناري شهدته ولاية أوهايو.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الحادث الثاني وقع خارج مطعم، بعد ساعات من إطلاق نار في متجر بولاية تكساس.

وقال متحدث باسم الشرطة إن 16 شخصا على الأقل نقلوا إلى المستشفى بعد هجوم أوهايو، فيما أكدت مصادر مقتل منفذ الهجوم.

وقال شاهد عيان كان يجلس خارج المطعم، إن شخصا ما اقترب وأطلق النار بشكل عشوائي على المارة.

وكتب في منشور على موقع "فيسبوك": "مطلق النار حاول دخول المطعم لكن شخصا ما اعترضه وخطف منه السلاح وأطلق النار عليه فأرداه قتيلا".