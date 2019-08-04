قبل حادث تكساس.. أبرز حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

شهدت مدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية، حادث إطلاق نار أسقط عشرين قتيلا وأصاب 26 آخرين، ووقع الحادث قرب مركز تجاري، واعتقل المشتبه به خلال 21 دقيقة، حسب الشرطة الأمريكية.

وذكرت السلطات أنّ الشرطة ألقت القبض على الجاني بعد عملية أمنية استغرقت 21 دقيقة، وأظهر تسجيل مصور اقتياد الشرطة له مكبل اليدين، حسب روسيا اليوم. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية العديد من حوادث إطلاق النار الدموية التي تسفر عن عشرات الضحايا، أبرزها حسب ما ورد في وكالات الأنباء:

2019

قتل 12 شخصا جراء حادث إطلاق نار وقع أمس الجمعة في مدينة فرجينيا بيتش بولاية فرجينيا شرقي الولايات المتحدة الأمريكية، حسب روسيا اليوم. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

2018

شهدت ولاية كاليفورنيا الأمريكية في 15 فبراير حادث إطلاق نار بأحد المدارس، أدى لمقتل 17 شخصا حتى الآن، حسب سكاي نيوز. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

2016

قتل عمر متين الأفغاني الأصل 49 شخصا في ملهى ليلي للمثليين في مدينة أورلاندو، وتبيّن لاحقا أنّه بايع تنظيم "داعش" الإرهابي، حسب بي بي سي.

2015

مقتل 14 شخصا حين فتح سيد رضوان فاروق وزوجته تاشفين مالك النار على مجموعة من الموظفين في سان برناردينو، حسب بي بي سي.

2014

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مسلح يطلق النار على نزلاء مركز للرعاية الاجتماعية في ولاية كاليفورنيا، ما يسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 7 قبل أن ينتحر بإطلاق النار على نفسه.

2013

أطلق جندي احتياطي في البحرية الأمريكية النار في حوض للبحرية في العاصمة واشنطن، وقتل 12 شخصا من العسكريين والمدنيين قبل أن ترديه الشرطة قتيلا. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

2012

قُتل 27 شخصا إثر إطلاق آدم لانزا النار على 20 طفلا تتراوح أعمارهم بين 6 و7 سنوات، و6 أشخاص بالغين قبل أن ينتحر في ساندي هوك بولاية كونيتيكت.

2009

قتل 13 شخصا حتفهم إثر إطلاق شخص يُدعى جيفرلي وونغ النار على مجموعة من الأشخاص في مركز للمهاجرين في نيويورك قبل أن ينتحر.

ولقي 13 شخصا حتفهم إثر إطلاق نار نفذه الميجور في الجيش الأمريكي نضال مالك حسن داخل قاعدة عسكرية في فورت هود بولاية تكساس.

2007

مقتل 32 شخصا إثر إطلاق طالب يدعى سيونج-هوي تشو النار على الطلاب في جامعة فرجينيا للتقنية قبل أن ينتحر.

1999

لقي 13 شخصا حتفهم إثر إطلاق إيريك هاريس ودايلان كليبولد النار على زملائهما وأحد المعلمين في مدرسة "كولومباين" الثانوية في ليتلتون بولاية كولورادو، حسب بي بي سي.