البابا تواضروس يزور شيخ الأزهر للتهنئة بعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

زار البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح الأحد، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بمقر المشيخة؛ للتهنئة بقدوم عيد الأضحى المبارك.

حضر اللقاء، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والسيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب، نقيب الأشراف، والدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، والشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.

وقال وزير الأوقاف، إن اللقاء كعادته كان وطنيًا بامتياز، وناقش العديد من القضايا الفكرية والمجتمعية العامة.

وشدد على أن العلاقة المتينة بين الأزهر والكنيسة أنموذج يحتذى به في تسامح الأديان وإعلاء المصلحة الوطنية وقيم الانتماء الوطني.