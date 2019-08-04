السعودية ترحب بالاتفاق على الوثيقة الدستورية في السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ): رحبت السعودية بتوقيع المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير اليوم الأحد بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية التي تنظم الفترة الانتقالية بالبلاد. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية القول إن هذه "الخطوة نقلة نوعية من شأنها الانتقال بالسودان الشقيق نحو الأمن والسلام والاستقرار". ونوه بالجهود المبذولة من كافة الأطراف لتغليب المصلحة الوطنية وفتح صفحة جديدة من تاريخ البلاد. وجدد المصدر التأكيد على التزام السعودية التام "بالوقوف إلى جانب السودان ومواصلة دعمه بما يسهم في نهوضه واستقراره واستتباب الأمن في كامل ربوعه".

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