​32 مليون جنيه.. حصيلة "التعليم" من تظلمات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

حصدت وزارة التربية والتعليم، نحو 32 مليونًا و361 ألفًا و200 جنيه، حصيلة تظلمات الثانوية العامة، للعام الدراسي 2018/ 2019، منذ فتح باب التقدم بالتظلمات في 16 يوليو الماضي، وحتى أول أغسطس الجاري.

وبحسب آخر تصريحات لوزارة التربية والتعليم، فإن عدد الطلاب المتضررين من نتائجهم بالثانوية العامة، والذين تقدموا بتظلمات وصل إلى 112 ألفًا و 568 طالبًا وطالبة، تقدموا بـ323 ألفًا و612 تظلمًا.

ويسدد طالب الثانوية العامة المتضرر من نتيجته مبلغ 100 جنيه عن كل مادة يريد التظلم من نتيجتها، بأحد مكاتب البريد أو بنك مصر، وذلك لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

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وأعلن خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات، ونائب رئيس امتحان الثانوية العامة، إن عدد طلاب الثانوية العامة، الذين حصلوا على درجات إضافية بعد تقدمهم بتظلم، وصل إلى 5357 طالبًا وطالبة، حصلوا على درجات تتراوح بين نصف درجة ودرجتين ونصف.

وفي حالة حصول الطالب على درجات إضافية بعد تقدمه بتظلم في مادة ما، يسترد مبلغ الـ100 جنيه التي دفعها عن هذه المادة مرة أخرى.

وفتحت وزارة التربية والتعليم، باب التقدم بالتظلمات من نتيجة الثانوية العامة، أمام الطلاب المتضررين من نتائجهم، اعتبارًا من 16 يوليو الماضي ولمدة 30 يومًا.

وبلغت نسبة النجاح بالشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/ 2019، 78.6%.