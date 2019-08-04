5000 سماعة توزع يوميا علي حجاج بيت الله لغير الناطقين العربية

سخرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية أقصى الجهود لنقل العلم والمعرفة وترجمتها لعدة لغات وبثها عبر موجات الـ FM لضيوف الرحمن غير الناطقين باللغة العربية في المسجد الحرام، وذلك تحقيقاً لنشر رسالة الحرمين العلمية والدعوية عبر أكثر من 5000 ألف سماعة توزع يومياً.
وأشار الوكيل الميداني بإدارة اللغات والترجمة عدنان بن عبد المؤمن، إلى أن الإدارة وفرت أكثر من 5000 سماعة توزع يومياً لحجاج بيت الله الحرام منذ بداية شهر ذي الحجة
وأضاف أن العمل سيستمر لتعريف ضيوف الرحمن بهذه الخدمة عبر شرح مفصل للإسهام في إرشاد وتوجيه قاصدي البيت العتيق على كيفية استخدام الأجهزة وإدخال الترددات الخاصة باللغة المعنية، أو عبر الموقع الإلكتروني للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، كما تسعى لتوفير أرقى وأجود الخدمات لحجاج بيت الله الحرام والتي هي من ضمن أهم أولويات القيادة الرشيدة بمتابعة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, وذلك لما يمثله البيت العتيق من تنوع ثقافي ولغوي وإثراء روحي لرواده من المعتمرين والحجاج، وتأتي الترددات الأوردية على تردد90,2والإنجليزية على تردد 100,00والإندونيسية على تردد 90500 والفارسية على تردد 95.200 والفرنسية على تردد 99.00 .
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