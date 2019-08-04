قضاء العراق: الفرنسيون المحكوم عليهم بالإعدام شغلوا مواقع قيادية في "‏داعش"

قال رئيس محكمة جنايات "الكرخ" العراقية المتخصصة بنظر قضايا الإرهاب في بالعاصمة بغداد أحمد الحريثي، اليوم الأحد، إن الفرنسيين المحكوم عليهم بالإعدام شغلوا مواقع قيادية في تنظيم داعش الإرهابي ، وخاضوا معارك ضد القوات الأمنية الرسمية في العراق وسوريا".
وحذر الحريثي - في تصريحات أوردتها قناة السومرية نيوز الإخبارية العراقية - "من تأثير الإرهابيين الأجانب على عقول المراهقين الذين يعيشون في بيئة متشددة إذ يتخذهم هؤلاء أيقونات ورموزا لتقليدهم"، لافتا
وأكد أن "من هؤلاء من كان يعاني مشكلات اقتصادية واجتماعية في فرنسا ومنهم من كان يعاني من ظروف نفسية، وعلى الأغلب كان أكثرهم من أصول عربية".
وأشار رئيس المحكمة إلى "عدم تلقي أي طلب من دول أخرى لمحاكمتهم، وذلك باستثناء طلب بإنابة قضائية كان قد قدم من فرنسا لإرهابيين اثنين يوجد دعاوى مفتوحة بحقهما من قبل القضاء الفرنسي عن جرائم إرهابية وطلبوا فقط معلومات عن نشاطاتهما في العراق والأدلة المتوفرة بحقهما".
كانت المحكمة الجنائية في بغداد قد أصدرت حكما بالإعدام شنقا في حق فرنسيين اثنين بعد إدانتهما بالانتماء لتنظيم " داعش " الإرهابي ، حيث يقوم القضاء العراقي بإجراء محاكمات لآلاف من المشتبه في انتمائهم للتنظيم بما يشمل مئات الأجانب، والذين اعتقل المئات منهم عقب هزيمة التنظيم المسلح وخسارته للمعاقل التي كانت تخضع لسيطرته.
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