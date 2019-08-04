إيران تحتجز ناقلة نفط في الخليج وتعتقل 7 بحارة

أعلن التلفزيون الإيراني، يوم الأحد، أن الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة نفط أجنبية في الخليج، زاعمة أنها كانت تهرب الوقود لبعض الدول العربية.
قال التلفزيون: "احتجزت بعض القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط أجنبية" في الخليج، وأضافت أنها كانت "تهرب الوقود لبعض الدول العربية".
قال قيادي بالحرس الثوري إن ناقلة النفط الأجنبية المحتجزة كانت تحمل 700 ألف لتر من الوقود و7 بحارة تم احتجازهم، وفقًا لرويترز.
تأتي هذه الحادثة بعد حوالي شهر على احتجاز إيران ناقلة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز.
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