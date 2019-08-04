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مقتل 17 مسلحًا من طالبان في عمليات للقوات الأفغانية والأمريكية

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 أجرت القوات الأمريكية والأفغانية عمليات في مقاطعة غزنة الجنوبية الشرقية، مما تسبب في خسائر فادحة في صفوف مقاتلي طالبان.
ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن بيان أصدره فيلق ثاندر 203 إن القوات الأمريكية

نفذت الغارات الجوية في حي سركاي بمنطقة أندار وفي حي قندر و حي باي لوتش بمنطقة ديه ياك، ما أسفر عن مقتل 17 من مقاتلي طالبان.
ودمرت الهجمات الجوية 4 دراجات نارية وسيارتين بالإضافة إلى مدفع رشاش ثقيل وقاذفة صواريخ ومدفعين رشاشين من طراز بي كيه إم.
وذكر فيلق ثاندر 203 أن القوات الأفغانية قتلت 5 آخرين من مقاتلي طالبان وأصابت 8 خلال اشتباك في منطقة سيد آباد بمقاطعة وارداك.
 
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