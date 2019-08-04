سول وواشنطن في تدريبات عسكرية مشتركة غدًا

تبدأ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية تدريبات عسكرية مشتركة، غدًا الإثنين، على رغم انتقادات الشطر الشمالي والتعبير عن احتجاجها باختبارها لأسلحة جديدة.
وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن السلطات العسكرية تعتزم تشديد مستوى التأهب للقوات العسكرية، نظرًا للإمكانية الكبيرة في إجراء كوريا الشمالية للمزيد من
ووفقًا للسلطات العسكرية، فإنه من المتوقع أن تستمر التدريبات العسكرية المشتركة لنحو أسبوعين، ببدء تدريب مراكز القيادة الذي يعتمد على المحاكاة على أجهزة الكمبيوتر.
كانت تدريبات دونج مينج 19-1 أجريت من واشنطن وسول في مارس الماضي لتحل محل تدريبات الحل الرئيسي، مخفضة نطاق التدريبات القائمة على خلفية المسار الدبلوماسي القائم مع بيونج يانج.
تركز كوريا الجنوبية والولايات المتحدة جهودهما للتحقق من القدرة التشغيلية الأولية بهدف تقييم قدرة الجيش الكوري الجنوبي على تولي حق قيادة العمليات في زمن الحرب.
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