قتلى من "داعش" في عملية عسكرية للجيش العراقي في كركوك

نفذت قوات عراقية والتحالف الدولي عملية عسكرية أوقعت عدداً من القتلى ضمن صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق تابعة لمحافظة كركوك شمالي بغداد.
وذكرت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأحد: "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذت قوات جهاز مكافحة الإرهاب البطلة، عمليات إنزال جوي، بإسناد من القوة الجوية العراقية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي في مناطق غربي الحويجة، الرشاد، ناحية العباسي".
وأوضحت أن العملية " التي أطلق عليها اسم الفجر الجديد، أسفرت عن قتل عدد من الإرهابيين والعثور على مجموعة من العبوات والأحزمة الناسفة، فضلاً عن تدمير عدد من الأوكار والانفاق التي قتل بداخلها أيضاً عدد من الإرهابيين بواسطة الضربات الجوية المباشرة".
وأشارت إلى أن "هذه العملية تأتي ضمن العمليات الاستباقية لتعقب بقايا عصابات داعش الإرهابية في هذه المناطق".
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