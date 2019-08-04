تحطم مقاتلة إيرانية ونجاة الطيارين

أفاد تقرير إخباري بأن طائرة حربية إيرانية تحطمت، ظهر اليوم الأحد، على شواطئ محافظة بوشهر جنوبي البلاد.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أن الطائرة تحطمت جراء عطل فني، وأضافت أن طياريْها تمكنا من الهبوط بسلام. اقرأ أيضاً.. تحطم طائرة إيرانية ومصرع قائدها

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