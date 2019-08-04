سيول تدعو طوكيو إلى تصحيح قرارها بشأن قيود التصدير

دعا رئيس وزراء كوريا الجنوبية، لي ناك-يون، اليابان، اليوم الأحد، إلى تصحيح قرارها "المتهور والخطير" للحد من صادراتها إلى بلاده، قائلاً إن المجتمع الدولي يشعر بالقلق بشأن الأمن في منطقة شمال شرق آسيا بعد التطورات الأخيرة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد، عن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي قوله إن اليابان تنفذ "هجوماً اقتصادياً" ضد كوريا الجنوبية بعدما رفضت عمداً إجراء نقاشات دبلوماسية مع البلاد، وكذلك التحكيم من قبل الولايات المتحدة.

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وجاء حديث رئيس الورزار خلال اجتماع رفيع المستوى مع أعضاء المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، ومسؤولين حكوميين ونواب من الحزب الحاكم لبحث الإجراءات المضادة للرد على قيود التصدير التي فرضتها اليابان.

وكانت طوكيو فرضت الشهر الماضي إجراءات صارمة بشأن المصادقة على صادرات بعض المواد الكيميائية إلى كوريا الجنوبية.

واشتد الخلاف، الجمعة الماضي، بعد اعتماد اليابان خطة لشطب كوريا الجنوبية من قائمة الدول التي تتمتع بوضع تفضيلي لشراء العناصر الحساسة التي يمكن تحويلها للاستخدام العسكري.

وشجبت كوريا الجنوبية بشدة هذه الخطوة وأعلنت اعتزامها شطب اليابان من قائمة شركاء التصدير الموثوق بهم.