الاحتلال يعتقل 13 فلسطينياً من غزة والضفة والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 10 فلسطينيين من جنين والقدس بعد اقتحامها عدداً من المنازل وتفتيشها.
كما ذكرت تقارير أن جيش الاحتلال اعتقل ثلاثة فلسطينيين بدعوى محاولتهم عبور السياج الأمني الفاصل جنوب قطاع غزة.
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وأطلقت زوارق الاحتلال صباح اليوم النار صوب مراكب الصيادين ببحر جنوب قطاع غزة في المنطقة المسموح الصيد بها ما أجبر الصيادين على العودة للشاطئ، كما أطلق جنود الاحتلال النار على الصيادين بقرية خزاعة شرق خان يونس دون الابلاغ عن إصابات في الحادثين.
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